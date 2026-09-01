Las Leonas continúan celebrando la consagración en el Mundial y, luego de levantar el trofeo, algunas de sus integrantes estuvieron presentes en el canal de streaming Olga, donde repasaron la campaña y compartieron detalles de lo que significó conquistar nuevamente el mundo.

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"Nosotras queríamos a Holanda en la final porque queríamos ganarles a ellas", ese sentido, destacaron el respaldo que recibieron durante todo el torneo: “Se sintió el aliento, pero nuestra manera de tirar para adelante hizo que este escrito para que se nos dé”.

Durante la charla también se refirieron a una realidad que muchas veces queda detrás de los éxitos deportivos: el hockey en Argentina continúa siendo un deporte 100% amateur. “En otros lugares del mundo no, en Europa no, acá sí”, explicaron.

Las jugadoras deben afrontar los gastos de sus clubes y, en algunos casos, reciben becas o beneficios por integrar la Selección. “En los clubes las jugadoras pagamos para jugar”, señalaron, aunque aclararon que algunas instituciones becan a quienes forman parte de la Selección o son olímpicas.

En el caso de Las Leonas, reciben una beca del Estado a través del ENARD, pero remarcaron que el monto no alcanza para cubrir las necesidades de una deportista de alto rendimiento. Entrenamientos diarios, partidos, alimentación, descanso y traslados forman parte de una rutina exigente que requiere una importante inversión.

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“Es algo que es justo, que la realidad es que no alcanza, pero entre todas buscamos un poco encontrar la vuelta o buscar ayuda por diferentes lugares”, expresaron.

"Nosotras queríamos a Holanda en la final porque queríamos ganarles a ellas"



Tras haberse consagrado campeonas del mundo, Las Leonas destacaron que "estaba escrito" y afirmaron: "Nuestro convencimiento y nuestra manera de empujar superó todo". pic.twitter.com/aLlXOEf3u0 — Corta (@somoscorta) September 1, 2026

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