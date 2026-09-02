Alvarado anunció un canje de socios para afrontar su situación económica
El club informó que los socios deberán tener abonada la cuota de septiembre para ingresar al próximo partido ante Atenas de Río Cuarto.
El Club Atlético Alvarado atraviesa una delicada situación económica y anunció una medida dirigida a sus socios de cara al próximo compromiso frente a Atenas de Río Cuarto.
A través de sus redes sociales, la institución comunicó que el acceso de los socios al próximo partido estará condicionado a tener abonada la cuota correspondiente al mes de septiembre.
Desde el club explicaron que la decisión responde a la necesidad de afrontar los gastos actuales y apelaron directamente al compromiso de sus asociados para acompañar a la institución en este momento.
“Hoy te necesitamos. Para hacer historia tenemos que estar unidos y comprometidos, entendiendo que, más que nunca, el Club es de sus Socios y son nuestro principal sostén”, expresó Alvarado en el comunicado.
La institución también destacó las distintas políticas de acercamiento y apertura hacia los socios y remarcó la importancia de fortalecer el vínculo con ellos para continuar con el crecimiento del club.