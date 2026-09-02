El Club Atlético Alvarado atraviesa una delicada situación económica y anunció una medida dirigida a sus socios de cara al próximo compromiso frente a Atenas de Río Cuarto.

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A través de sus redes sociales, la institución comunicó que el acceso de los socios al próximo partido estará condicionado a tener abonada la cuota correspondiente al mes de septiembre.

Desde el club explicaron que la decisión responde a la necesidad de afrontar los gastos actuales y apelaron directamente al compromiso de sus asociados para acompañar a la institución en este momento.

“Hoy te necesitamos. Para hacer historia tenemos que estar unidos y comprometidos, entendiendo que, más que nunca, el Club es de sus Socios y son nuestro principal sostén”, expresó Alvarado en el comunicado.

La institución también destacó las distintas políticas de acercamiento y apertura hacia los socios y remarcó la importancia de fortalecer el vínculo con ellos para continuar con el crecimiento del club.

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