Juan Román Riquelme aseguró que Boca avanza con el proyecto para ampliar La Bombonera y reveló que ya cuentan con el permiso necesario para trabajar sobre las vías. “Hace varios meses tenemos el permiso de las vías”, señaló. Y agregó: “Es todo muy cuidadoso porque cuando presentemos las cosas, queremos presentar las cosas que se pueden hacer”.

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Por otra parte, el presidente respaldó al plantel y descartó la necesidad de salir al mercado cada vez que un futbolista se lesiona. “Estamos muy contentos con el plantel que tenemos. Tenemos buen plantel, estamos contentos con los jugadores que tenemos, con mucha ilusión y ganas de seguir compitiendo en todos los torneos”, sostuvo.

En ese sentido, destacó las incorporaciones de Álvaro, Lozano y los delanteros, entre ellos Villa, a quien consideró “uno de los mejores delanteros del país”. Además, valoró el trabajo de las divisiones inferiores y la aparición de jóvenes futbolistas.

Por último, Riquelme explicó el cambio en la metodología de los abonos y apuntó a evitar la reventa. “Si la gente que tiene 5, 6 o 10 abonos hace muchos años tiene que pasar una lista que permita esos 5 y si no los usan, que sean socios, que el club le dé posibilidad a otros socios”, explicó. Y cerró: “Así no los pueden andar vendiendo, porque después dicen que Riquelme las vende”

Riquelme también habló sobre la poca paciencia en el fútbol argentino y aseguró que hoy “solo vale ganar”. “El hincha argentino es pasional, se vive con mucho nervio. Si se ganan dos partidos seguidos, se dice que ese equipo juega bien. Si un equipo juega dos partidos buenos, erra muchos goles y al tercero pierde, se dice que no juega bien. No estoy de acuerdo con ese análisis”, sostuvo.

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En ese sentido, remarcó la importancia de los hinchas y su exigencia: “Los hinchas quieren ver al equipo ganar y eso es respetable. Los que mandan en los clubes son los hinchas”.

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