Franco Colapinto volverá este fin de semana al mítico circuito de Monza para disputar el Gran Premio de Italia, la decimotercera fecha de la temporada de Fórmula 1. El argentino afrontará la competencia con Alpine, que llega al trazado italiano con mejoras en su monoplaza.

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El GP de Italia será la 13ª fecha del campeonato 2026 y se disputará sobre los 5,793 kilómetros de Monza, conocido como el “Templo de la Velocidad” por sus largas rectas y las altas velocidades que alcanzan los monoplazas.

Monza es un escenario especial para Colapinto: allí realizó su debut en la Fórmula 1 en 2024, cuando cortó una sequía de 23 años sin pilotos argentinos en la categoría. Además, en 2023 había ganado una carrera Sprint de Fórmula 2 en ese mismo circuito.

Los horarios del GP de Italia

Viernes: Práctica 1 a las 7:30 y Práctica 2 a las 11.

Práctica 1 a las 7:30 y Práctica 2 a las 11. Sábado: Práctica 3 a las 7 y clasificación a las 11.

Práctica 3 a las 7 y clasificación a las 11. Domingo: Carrera a las 10.

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