El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, dejó una señal positiva sobre el futuro del automovilismo argentino y aseguró que trabaja junto al Automóvil Club Argentino (ACA) para que el país vuelva a recibir a la Fórmula 1.

Ads

“Estamos trabajando codo a codo con el ACA, desde la FIA les damos todo nuestro apoyo”, expresó Ben Sulayem durante su visita a Buenos Aires.

El dirigente destacó además el estado de las obras en el circuito porteño y valoró el compromiso de Argentina para volver a ser sede de una competencia internacional. “Estuve viendo el circuito de F1 en Buenos Aires y se ve que se lo están tomando en serio”, señaló.

Ben Sulayem también remarcó que Argentina merece regresar al calendario por mérito propio y no como reemplazo de otra sede. “Argentina se merece estar en el calendario por mérito propio, no reemplazando a otro. Estoy empujando para que el país tenga la carrera”, afirmó.

Si bien pidió paciencia ante las dificultades para sumar nuevas fechas al calendario, se mostró optimista de cara al futuro: “Les pido paciencia, pero el futuro lo veo brillante”.

Ads

El calendario de la Fórmula 1 para 2027 será anunciado oficialmente en octubre, por lo que todavía resta conocer si Argentina podrá avanzar en su objetivo de regresar a la máxima categoría del automovilismo mundial.

Ads