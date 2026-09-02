La cuenta regresiva ya comenzó para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en territorio argentino y reunirán a delegaciones de 15 países.

Ads

La competencia tendrá como sedes principales a Santa Fe, Rosario y Rafaela y contará con más de 4.000 atletas, que participarán en un programa compuesto por 43 deportes y 60 disciplinas.

Entre las disciplinas que formarán parte del evento se encuentra el fútbol masculino, donde la Selección Argentina Sub 19 será protagonista. El equipo conducido por Diego Placente disputará el torneo entre el 16 y el 25 de septiembre.

De cara a la competencia, el entrenador dará a conocer en los próximos días la convocatoria de 18 futbolistas. La lista estará integrada también por algunos jugadores que ya tienen participación en Primera División y que deberán ausentarse de sus clubes durante el certamen.

Según lo previsto, algunos de los futbolistas convocados solamente se perderán un partido con sus respectivos equipos, lo que permitirá que los clubes y la Selección puedan compatibilizar sus compromisos durante el desarrollo de los Juegos.

Ads

Los Juegos Suramericanos representan uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en Argentina. Además de las disciplinas tradicionales como atletismo, natación, ciclismo, hockey, fútbol y vóley, el programa incluye deportes como pádel y esports, entre otros.

La competencia también tendrá presencia fuera de la provincia de Santa Fe: Mar del Plata será subsede del surf, mientras que el bowling se disputará en Vicente López y el sóftbol tendrá lugar en Paraná.

Ads