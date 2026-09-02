El encuentro será dirigido por Sebastián Zunino y definirá al último equipo que avanzará a los cuartos de final del certamen. El ganador tendrá como próximo rival a Racing, que viene de eliminar a Belgrano por 1-0.

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Vélez llega a esta instancia después de dejar en el camino a Gimnasia y Tiro de Salta, mientras que Boca accedió a los octavos tras superar a Sarmiento de Junín por 2-0.

El cruce tendrá además un antecedente reciente que le aporta un condimento especial. En las semifinales de la edición 2024, disputadas también en el Kempes, Vélez se impuso ante Boca por 4-3 en un partidazo y avanzó a la final.

Para el Xeneize, la Copa Argentina representa además una competencia conocida: conquistó el título en tres oportunidades, mientras que el Fortín busca volver a meterse entre los protagonistas del torneo.

El partido será transmitido por TyC Sports y TyC Sports Play. En caso de terminar igualado durante los 90 minutos, la clasificación se definirá mediante penales.

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