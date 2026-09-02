Boca y Vélez definen al último clasificado a los cuartos de la Copa Argentina
El Xeneize y el Fortín se enfrentan este miércoles desde las 21.15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El ganador se medirá con Racing en la próxima instancia.
El encuentro será dirigido por Sebastián Zunino y definirá al último equipo que avanzará a los cuartos de final del certamen. El ganador tendrá como próximo rival a Racing, que viene de eliminar a Belgrano por 1-0.
Vélez llega a esta instancia después de dejar en el camino a Gimnasia y Tiro de Salta, mientras que Boca accedió a los octavos tras superar a Sarmiento de Junín por 2-0.
El cruce tendrá además un antecedente reciente que le aporta un condimento especial. En las semifinales de la edición 2024, disputadas también en el Kempes, Vélez se impuso ante Boca por 4-3 en un partidazo y avanzó a la final.
Para el Xeneize, la Copa Argentina representa además una competencia conocida: conquistó el título en tres oportunidades, mientras que el Fortín busca volver a meterse entre los protagonistas del torneo.
El partido será transmitido por TyC Sports y TyC Sports Play. En caso de terminar igualado durante los 90 minutos, la clasificación se definirá mediante penales.