La Selección Argentina Sub 20 femenina ya se encuentra en Polonia para disputar el Mundial de la categoría. El equipo dirigido por Christian Meloni arribó el martes por la noche a Cracovia y este miércoles comenzó con los entrenamientos de cara a su debut.

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La delegación argentina había partido el lunes rumbo a Europa y llegó alrededor de las 20. Durante la madrugada del miércoles se sumaron al grupo María Dolores Delgado y Annika Paz, quienes completaron el plantel que afrontará la competencia.

Con una temperatura cercana a los 25 grados, el seleccionado realizó este miércoles por la tarde su primera práctica en suelo polaco. El predio de entrenamiento se encuentra a aproximadamente media hora del lugar de alojamiento, mientras que el estadio donde Argentina disputará su estreno está a unos 15 minutos.

Debut ante el seleccionado anfitrión:

Argentina hará su presentación en el Mundial este sábado 5 de septiembre a las 10 de la mañana, hora argentina, frente a Polonia.

El encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo A se disputará en la Arena Katowice y será transmitido por DSPORTS, además de estar disponible a través de Flow.

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El seleccionado argentino comparte zona con Polonia, Benín y México, en un grupo en el que buscará avanzar nuevamente a la fase eliminatoria.

La Albiceleste llega con un antecedente histórico. En el Mundial de Colombia 2024, la Selección Sub 20 femenina consiguió superar por primera vez la fase de grupos de una Copa Mundial de la FIFA para un seleccionado femenino argentino, sin importar la categoría.

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