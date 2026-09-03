Boca Juniors avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras eliminar a Vélez Sarsfield en una definición por penales. Luego del 0-0 en los 90 minutos, el Xeneize se impuso 4-3 desde los doce pasos y consiguió la clasificación.

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El gran protagonista de la noche fue Álvaro Montero, quien se lució con dos atajadas claves en la definición y fue determinante para que Boca consiguiera el pase de ronda.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Boca extendió además su gran momento: acumula nueve partidos consecutivos sin derrotas entre todas las competencias. En esa racha consiguió cinco victorias y cuatro empates.

La serie de resultados comenzó con el 2-2 ante Newell's, continuó con el triunfo 1-0 frente a Estudiantes de La Plata y el empate 1-1 ante Vélez. Luego llegaron las victorias sobre Recoleta por 3-1 y 4-0 por la Copa Sudamericana, el 1-1 ante Platense, otro empate 1-1 frente a Racing y el triunfo 1-0 ante Lanús.

Además, Boca mantiene un impresionante registro en definiciones por penales en la Copa Argentina: ganó 13 de las últimas 15 que disputó, una estadística que volvió a demostrar su peso en este tipo de instancias.

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Ahora, el Xeneize tendrá un nuevo desafío en los cuartos de final: se enfrentará a Racing, que también buscará avanzar hacia las semifinales del certamen.

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