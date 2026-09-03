Nicolás Russo, presidente de Lanús, realizó explosivas declaraciones contra la AFA y manifestó su preocupación por el arbitraje argentino luego de la derrota de su equipo ante Boca.

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En diálogo con Radio La Red, el dirigente, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, apuntó principalmente contra Germán Delfino, quien estuvo a cargo del VAR en el encuentro, y cuestionó que no haya llamado a Pablo Dóvalo para revisar una jugada que podía derivar en la expulsión de Leonel Flores.

“Estoy preocupado con lo que está pasando con el arbitraje. Hace seis meses le pedí al presidente y a Beligoy que no me ponga más a Delfino en el VAR con Lanús. Yo estoy muy molesto”, sostuvo Russo.

El presidente del Granate también cuestionó directamente a Federico Beligoy, responsable de la conducción arbitral: “Beligoy cumplió un ciclo, creo que debe haber un cambio en la conducción de los árbitros”.

En la misma línea, comparó la situación de Delfino con las sanciones aplicadas a otros árbitros: “Si vos parás a los árbitros que dirigieron Riestra-Vélez, a Delfino lo tenés que parar, no mandarlo a Arabia a dirigir”.

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Russo fue todavía más contundente al referirse al vínculo entre Lanús y la AFA: “A partir de ahora cambia la relación entre Lanús y AFA. Lanús va a seguir en la AFA, pero la relación cambia”.

Además, aseguró que el propio Tapia conoce el malestar que existe alrededor del arbitraje: “A Tapia lo putean en todas las canchas por los árbitros y yo se lo dije”.

Por último, también cuestionó la suspensión de Fernando Espinoza por una polémica frase: “A Espinoza lo pararon por decir ‘farmear aura’. Con las cosas que pasan, es una joda”.

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