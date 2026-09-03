Aldosivi continúa en la búsqueda de su próximo entrenador luego de que varias alternativas se fueran cayendo en las últimas horas. El conjunto portuense necesita encontrar rápidamente un conductor para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

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Entre los nombres que no prosperaron aparece Néstor “Pipo” Gorosito, con quien no hubo acuerdo. También quedó descartado Sebastián “Gallego” Méndez, quien prefiere esperar una oportunidad para ser entrenador de San Lorenzo.

Otro de los candidatos fue Gustavo Munúa. Al entrenador le había gustado la propuesta de Aldosivi, pero su cuerpo técnico no estuvo de acuerdo con la posibilidad y finalmente no será el nuevo DT del Tiburón. Por su parte, Abel Balbo tampoco asumirá en el equipo marplatense.

En este contexto, en las últimas horas tomó fuerza una alternativa que podría avanzar: Javier Sanguinetti. El entrenador aparece como una posibilidad concreta y ya existen objetivos acordados, aunque todavía resta resolver la cuestión económica.

Sanguinetti es, por ahora, uno de los nombres que se anima a asumir el desafío de dirigir a Aldosivi en una situación límite.

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El presente deportivo del Tiburón es delicado. Actualmente se encuentra último en la tabla general, un punto por debajo de Estudiantes de Río Cuarto y a nueve de Deportivo Riestra. Con 27 puntos todavía en juego, Aldosivi necesita superar a ambos equipos para conseguir mantenerse en Primera División.

Mientras continúa la búsqueda del nuevo entrenador, el club también puso en marcha la venta de entradas para el próximo compromiso. Este sábado, Aldosivi recibirá a Banfield, en un partido clave para intentar comenzar a revertir su situación.

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