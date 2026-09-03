Lautaro Martínez explicó por qué eligió quedarse en Inter
El delantero argentino confirmó que recibió el interés del Barcelona, pero decidió continuar en el conjunto italiano.
Lautaro Martínez fue uno de los nombres que apareció en el radar del Barcelona durante el mercado de pases. El conjunto catalán había buscado primero a Julián Álvarez, pero ante la negativa del Atlético de Madrid, puso sus ojos en el delantero del Inter.
Sin embargo, el “Toro” decidió continuar en el club italiano y explicó los motivos de su decisión.
“Los rumores que me vinculaban con el Barcelona eran ciertos, pero al final preferí quedarme aquí con mis compañeros y los aficionados del Inter”, aseguró Lautaro.
Además, destacó su vínculo con la institución: “El Inter, para mí, significa orgullo, felicidad y el deseo de continuar. Una vez más, elegí quedarme aquí, y quiero lograr grandes cosas con el club”.
El Barcelona finalmente optó por otra alternativa y concretó la llegada del brasileño Gabriel Jesús. Lautaro, mientras tanto, continuará como una de las principales figuras del conjunto italiano.