Lautaro Martínez fue uno de los nombres que apareció en el radar del Barcelona durante el mercado de pases. El conjunto catalán había buscado primero a Julián Álvarez, pero ante la negativa del Atlético de Madrid, puso sus ojos en el delantero del Inter.

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Sin embargo, el “Toro” decidió continuar en el club italiano y explicó los motivos de su decisión.

“Los rumores que me vinculaban con el Barcelona eran ciertos, pero al final preferí quedarme aquí con mis compañeros y los aficionados del Inter”, aseguró Lautaro.

Además, destacó su vínculo con la institución: “El Inter, para mí, significa orgullo, felicidad y el deseo de continuar. Una vez más, elegí quedarme aquí, y quiero lograr grandes cosas con el club”.

El Barcelona finalmente optó por otra alternativa y concretó la llegada del brasileño Gabriel Jesús. Lautaro, mientras tanto, continuará como una de las principales figuras del conjunto italiano.

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