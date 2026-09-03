La fecha del Federal A tendrá presencia marplatense y de la zona con tres compromisos durante el fin de semana.

Ads

El primero en salir a la cancha será Kimberley, que este viernes visitará a Juventud Antoniana de Salta desde las 22, en el “Estadio Padre Ernesto Martearena”. El equipo de Mariano Mignini buscará recuperarse luego de la derrota por 2-0 ante Alvarado. Su rival, por su parte, llega sin victorias en sus últimos cinco partidos del Nonagonal.

El encuentro será televisado para todo el país a través de Fox Sports. El árbitro será Mauricio Martín, de Tucumán, quien estará acompañado por José Ponce y Leila Argañaraz como asistentes, mientras que Walter Cardozo será el cuarto árbitro.

El domingo, desde las 15, Alvarado recibirá a Atenas de Río Cuarto en el estadio José María Minella. El conjunto marplatense continúa invicto y comparte la cima con Olimpo de Bahía Blanca. Atenas, en tanto, llega con un importante triunfo ante el propio Olimpo,

Jorge Etem, de Mendoza, será el encargado de impartir justicia, acompañado por Matías Coria e Iván Quintero. Matías Zapata será el cuarto árbitro.

Ads

Por último, Círculo Deportivo tendrá un partido clave en el estadio Guillermo Trama frente a Sol de Mayo. El conjunto de Otamendi necesita sumar para alejarse de la zona de peligro, luego de la derrota sufrida ante Santamarina de Tandil.

Fernando Marcos, de Bahía Blanca, será el árbitro principal, acompañado por Emiliano Bustos y Felipe Zonco, mientras que Karim Doussouk será el cuarto árbitro.

Ads