Aldosivi tiene nuevo entrenador. Javier “Archu” Sanguinetti asumirá la conducción del equipo luego de la salida de Israel Damonte, quien dejó el cargo tras la eliminación frente a Independiente Rivadavia por la Copa Argentina.

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Sanguinetti firmaria por un año, es un entrenador que cuenta con una extensa trayectoria. Inició su carrera en 2016 en Sol de América de Paraguay, donde tuvo dos etapas, y también dirigió a Sportivo Luqueño. En 2020 llegó a Banfield, club con el que alcanzó la final de la Copa de la Liga Profesional y logró la clasificación a la Copa Sudamericana. Luego pasó por Newell’s, regresó al Taladro, dirigió a Huachipato de Chile y tuvo su último paso por Sarmiento de Junín, entre 2024 y 2025.

El nuevo ciclo comenzará en un momento delicado para el conjunto marplatense. Tras la partida de Damonte, Mariano Felices, entrenador de la Reserva, quedó a cargo del plantel de manera interina. El Tiburón viene de caer 2-1 ante Argentinos Juniors y todavía no consiguió triunfos en lo que va de los torneos Apertura y Clausura.

Durante el ciclo de Damonte, Aldosivi consiguió apenas una victoria, justamente frente a River por la Copa Argentina, además de cinco empates y ocho derrotas.

El panorama también es complicado en la tabla anual, donde Aldosivi ocupa el último puesto con 10 puntos en 23 presentaciones.

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