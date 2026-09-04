Aldosivi comienza una nueva etapa y el destino quiso que Javier Sanguinetti tenga un debut más que particular. El flamante entrenador del Tiburón dirigirá por primera vez al equipo este sábado, cuando reciba a Banfield desde las 13.30 en el estadio José María Minella.

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El estreno tendrá un condimento especial para el “Archu”, identificado históricamente con el Taladro. Sanguinetti fue jugador, capitán y referente de Banfield, además de haberlo dirigido en diferentes etapas. Ahora deberá enfrentarlo desde el banco de Aldosivi en un partido que puede ser importante en la pelea por la permanencia.

El conjunto marplatense llega golpeado luego de la derrota 2-1 ante Argentinos Juniors y acumula tres encuentros sin conseguir una victoria. En ese tramo recibió nueve goles y convirtió cuatro, por lo que buscará recuperar la solidez y volver a sumar de a tres en casa.

Del otro lado estará un Banfield que también necesita recuperarse. El Taladro viene de caer 3-2 ante River y atraviesa una campaña irregular, con dos derrotas, una victoria y un empate en sus últimas cuatro presentaciones.

El último antecedente entre ambos equipos fue el 2 de marzo, durante la fase de grupos del Torneo Apertura 2026. Aquella vez, Banfield se impuso 2-0.

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