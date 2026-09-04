Rubén Darío Insúa volverá a ser el entrenador de San Lorenzo. El Gallego tendrá su tercer ciclo al frente del conjunto azulgrana, luego de que la dirigencia destrabara las diferencias económicas pendientes de su anterior etapa.

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La última vez que Insúa pisó el Nuevo Gasómetro fue el 20 de octubre de 2024, cuando dirigía a Barracas Central. Aquella tarde fue recibido con una ovación por los hinchas del Ciclón.

Su nuevo vínculo será hasta diciembre de 2027 y asumirá después del partido ante Talleres, que este sábado tendrá a Walter Perazzo como técnico interino. El debut oficial del Gallego será frente a Independiente, en Avellaneda, por la fecha 9, y luego San Lorenzo recibirá a Boca.

En sus dos ciclos anteriores, Insúa dirigió 146 partidos, con 57 victorias, 54 empates y 35 derrotas. Además, fue campeón de la Copa Sudamericana 2002 y en su último paso logró clasificar al equipo a la Copa Libertadores.

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