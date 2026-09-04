Franco Colapinto tuvo un buen comienzo en Monza. En la primera práctica libre del Gran Premio de Italia, el argentino terminó 9° con un tiempo de 1:24.028, a poco más de un segundo del líder Charles Leclerc.

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El piloto de Alpine, que estrenó mejoras en su monoplaza, quedó además por delante de su compañero Paul Aron, quien ocupó la butaca de Pierre Gasly y finalizó décimo. Colapinto también terminó apenas 22 milésimas por detrás de Gabriel Bortoleto.

La sesión tuvo dominio local, con Leclerc y Lewis Hamilton en las dos primeras posiciones, mientras que George Russell completó el top 3. Carlos Sainz fue 16° y Fernando Alonso terminó 21°.

La actividad continuará este viernes con la segunda práctica libre, de 11 a 12, mientras que el sábado serán la FP3 y la clasificación. La carrera se disputará el domingo desde las 10 de la mañana.

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