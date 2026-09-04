Peñarol ya tiene fecha y rival para su estreno en la Liga Nacional 2026/27. El conjunto marplatense debutará el miércoles 30 de septiembre, como local en el Polideportivo Islas Malvinas, nada menos que ante el vigente campeón, Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

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La competencia comenzará dos días antes, el 28 de septiembre, y Gimnasia llegará con un partido disputado frente a Lanús. Para Peñarol, el arranque continuará el 7 de octubre, nuevamente en casa, cuando reciba a Regatas Corrientes.

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