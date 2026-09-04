Peñarol debuta en casa y ante el campeón
El Milrayitas ya conoce su primer compromiso en la Liga Nacional 2026/27: recibirá a Gimnasia de Comodoro Rivadavia el 30 de septiembre.
Peñarol ya tiene fecha y rival para su estreno en la Liga Nacional 2026/27. El conjunto marplatense debutará el miércoles 30 de septiembre, como local en el Polideportivo Islas Malvinas, nada menos que ante el vigente campeón, Gimnasia de Comodoro Rivadavia.
La competencia comenzará dos días antes, el 28 de septiembre, y Gimnasia llegará con un partido disputado frente a Lanús. Para Peñarol, el arranque continuará el 7 de octubre, nuevamente en casa, cuando reciba a Regatas Corrientes.