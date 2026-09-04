Quilmes tendrá este sábado una nueva presentación en el Torneo Regional Amateur. Desde las 18.45, el conjunto marplatense visitará a Madariaga en el estadio Francisco Alcuaz, con el objetivo de conseguir su primera victoria en la competencia.

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El Cervecero viene de igualar 0-0 ante Deportivo Norte en el José Piantoni, en un encuentro parejo que dejó un punto para cada uno en el debut. Ahora deberá salir de Mar del Plata para afrontar un compromiso importante. Deportivo Norte, por su parte, tendrá fecha libre y no jugará durante esta jornada.

La zona 4 cuenta con los dos representantes de la ciudad junto a Madariaga y tendrá una particularidad en su clasificación. Al tratarse de un grupo de tres equipos, los primeros cuatro de las cinco zonas de tres clasificarán directamente a la siguiente ronda, mientras que el equipo restante deberá disputar una instancia adicional para continuar en carrera.

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