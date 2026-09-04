La cuenta regresiva para el clásico rosarino ya comenzó. Rosario Central y Newell’s se enfrentarán este domingo 6 de septiembre, desde las 14.45, en el Gigante de Arroyito, en uno de los partidos más esperados de la jornada.

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El elegido para impartir justicia será Yael Falcón Pérez, quien estará acompañado por Miguel Savorani y Pablo González como asistentes. Leandro Rey Hilfer será el cuarto árbitro, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR y Gastón Suárez será el AVAR.

La designación tiene un dato particular: Falcón Pérez también dirigió la última edición del clásico rosarino, por lo que será la primera vez en 12 años que un mismo árbitro vuelva a estar al frente de este histórico partido. Además, el juez viene de dirigir el último clásico platense, disputado en la quinta fecha del actual Clausura.

El Banderazo leproso, otro capítulo de la previa

Mientras crece la expectativa por el partido, los hinchas de Newell’s protagonizaron este jueves una nueva edición del tradicional Banderazo, un ritual que ya lleva 30 años de historia y que volvió a reunir a miles de simpatizantes en el Coloso.

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La convocatoria sirvió para darle color a la previa de un clásico que vuelve a encontrar a ambos equipos frente a frente con una rivalidad histórica y un historial favorable para Rosario Central.

A lo largo de la historia, el Canalla consiguió 99 triunfos, con 386 goles a favor, mientras que la Lepra ganó 77 encuentros, con 318 tantos. Además, hubo 103 empates. Dos clásicos, en tanto, terminaron abruptamente por incidentes y la AFA resolvió darlos por perdidos para ambos equipos.

Con su último triunfo, Central amplió a 22 partidos su ventaja en el historial y mantiene el dominio desde el 12 de octubre de 1952.

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Newell’s, por su parte, buscará cortar una racha negativa como local: no gana el clásico en su cancha desde el 2 de noviembre de 2008, cuando se impuso 1-0 con un gol de penal de Rolando Schiavi.