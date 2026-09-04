Franco Colapinto terminó 11° en la Práctica 2 del Gran Premio de Italia. El piloto de Alpine marcó un tiempo de 1:23.619 y quedó a 1.060 segundos del líder de la sesión.

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El argentino comenzó con neumáticos duros y luego pasó a los blandos para buscar una vuelta rápida. En su primer intento, llegó a ubicarse quinto, aunque con el correr de la práctica fue perdiendo posiciones.

Sobre el final, Colapinto volvió a utilizar neumáticos blandos con mayor carga de combustible para trabajar en la preparación de cara al resto del fin de semana.

Franco Colapinto analizó su jornada con sensaciones encontradas y destacó que el rendimiento del auto cayó entre las dos prácticas.

“En el FP1 fue muy bien, salí cuatro vueltas, hice el tiempo y después tuve un problema con el motor. En el low fuel, con la soft, tendría que haber mejorado cinco décimas, así que tendría que haber hecho un tiempo parecido al que hice ahora, incluso un poquito mejor”, explicó.

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Sobre la segunda sesión, reconoció: “estamos un poquito perdidos, creo que dimos un paso para atrás”, y señaló problemas de grip tanto en el ingreso como en la salida de las curvas. De cara a lo que viene, el argentino remarcó la necesidad de entender qué ocurrió y recuperar las buenas sensaciones del FP1, donde había mostrado un ritmo positivo en las tandas largas.

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