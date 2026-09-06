La Municipalidad de General Pueyrredon, por intermedio del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), llevará a cabo el próximo sábado 12 la quinta fecha del Circuito Municipal de Atletismo Infantil en el Parque Primavesi (Paso y Paz), con una propuesta gratuita de Cross Country destinada a niños de entre 6 y 13 años.

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Las competencias se realizarán sobre un trazado de 200 metros delimitado en las inmediaciones del citado parque, donde los participantes deberán presentarse a las 14:30 con su DNI para la acreditación presencial antes del inicio de las pruebas fijado para las 15:00.

El certamen contará con competencias diseñadas por especialistas con distancias adaptadas según la edad: 200 metros para los grupos de 6 y 7 años, 400 metros para los de 8 y 9 años, y 600 metros para las franjas de 10 y 11 años y de 12 y 13 años.

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El cierre del evento está programado para las 16:15 con la entrega de diplomas, medallas y sorteos generales entre todos los inscriptos.

Para formar parte de la jornada es obligatorio realizar la inscripción previa a través del enlace digital www.bit.ly/CrossCountryPrimavesi.

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