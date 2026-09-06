Franco Colapinto completó una destacada actuación en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto argentino, con Alpine, llegó a ocupar el tercer puesto en Monza, pero un despiste lo hizo caer en el clasificador. Lejos de abandonar la pelea, se recuperó con una serie de adelantamientos y terminó noveno.

Ads

Colapinto había quedado bien posicionado tras el relanzamiento de la carrera y llegó a rodar entre los primeros. Sin embargo, un error lo llevó fuera de pista y provocó una caída de 12 posiciones.

El argentino reaccionó rápidamente y comenzó a recuperar lugares. En la vuelta 41 superó a Yuki Tsunoda antes de la segunda chicane para quedarse con el noveno puesto. A partir de allí sostuvo el ritmo hasta la bandera a cuadros y completó una carrera que había comenzado con dificultades.

Puede interesarte

La victoria quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, quien protagonizó una remontada aún más contundente. El piloto de Mercedes largó desde el 20° lugar y, tras superar a su compañero George Russell en la parte final, se quedó con el triunfo ante su público.

Russell terminó segundo y Max Verstappen completó el podio. Por su parte, Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, finalizó séptimo.

Ads

El resultado le permitió a Colapinto cerrar una carrera de contrastes: después de perder terreno por el despiste, logró recuperarse y sumar un nuevo resultado entre los diez mejores.

Fuente: Infobae

Ads