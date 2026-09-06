El conjunto de Mar del Plata venció por 3-2 a Sportivo Atenas de Río Cuarto por la 7ª fecha de la Fase de Ganadores del Torneo Federal A, en un encuentro donde las emociones llegaron todas en el complemento.

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Tras una primera parte trabada, de estudio y con escasas situaciones de peligro que terminó con el marcador en cero (0-0), la segunda mitad se convirtió en un auténtico "partidazo de locos". Ambos equipos saltaron a la cancha dispuestos a arriesgar, desencadenando una verdadera lluvia de goles y alternativas cambiantes.

​Alvarado encontró claridad en el juego y empuje en el mediocampo al ritmo del manejo de Castellano, lo que le permitió golpear y tomar ventaja en el trámite. Sin embargo, el conjunto cordobés reaccionó con firmeza y dio pelea hasta el último minuto, obligando al "Torito" a mantener la máxima concentración defensiva.

Cuando el partido parecía consumirse en un empate cargado de tensión, emergió la figura de Matías Pérez, quien con un tremendo golazo desató la locura colectiva en las tribunas del Minella y selló el 3-2 definitivo sobre el cierre.

​Con este triunfo lleno de garra y jerarquía en los momentos de mayor presión, Alvarado suma tres puntos vitales en la tabla de posiciones, mantiene vivas sus esperanzas en la recta final de esta etapa y le regala un enorme desahogo a toda su hinchada.

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SÍNTESIS DEL PARTIDO

​Alvarado (3): Bilbao; Chiozza, Tomás Fernández, Centurión y Gorgetino; Tomás Federico y Mansilla; Castellano, Gutiérrez y Matías Pérez; Germán Sosa. DT: Pablo Martel.

​Atenas de Río Cuarto (2): Franco Pérez; Agustín Arcando, Valentín Duco, Augusto Suárez e Ignacio Castro; Mauricio Mansilla, Martín Vera y Matías Rosales; Alejo Mainero, Facundo Quiroga y Marcos Rivadero. DT: Gastón Leva.

​Resultado final: Alvarado 3 - Atenas (RC) 2

​Goles: Todos convertidos en el segundo tiempo.

​Estadio: José María Minella (Mar del Plata).

​Árbitro: Jorge Etem.

​Competencia: Torneo Federal A 2026 – Fase de Ganadores (Fecha 7).

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