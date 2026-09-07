Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, terminó muy caliente luego de la derrota 3-1 ante River en el Monumental y lanzó durísimas críticas contra el árbitro Nicolás Ramírez y Federico Beligoy.

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“¿Cómo me voy? Muy caliente con el arbitraje. El árbitro es un bandido”, afirmó Vila en diálogo con Radio Nihuil.

El dirigente mendocino sostuvo que Ramírez “inclinó la cancha para un solo lado” y aseguró que no quiere que vuelva a dirigir a Independiente Rivadavia. “No quiero que nos dirija más”, manifestó.

Pero sus cuestionamientos no terminaron allí. Vila también apuntó contra Beligoy, responsable de los árbitros: “Él y el jefe de los árbitros, Beligoy, es otro bandido”.

“Es muy difícil dar vuelta un resultado cuando jugamos contra 12. Con todo lo que trabajan el cuerpo técnico y los jugadores, viene un pelotudo como este y hace desastres”, disparó el presidente de la Lepra.

Las declaraciones se produjeron después del encuentro correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura, en el que River se impuso 3-1 en el Monumental.

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