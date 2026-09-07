Fue un fin de semana redondo para el fútbol de Mar del Plata y la región. Todos los equipos marplatenses y representantes zonales que tuvieron acción consiguieron la victoria, con resultados importantes de cara a sus respectivos objetivos.

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En la Liga Profesional, Aldosivi derrotó 3-1 a Banfield en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura. El encuentro marcó además el debut de Javier Sanguinetti al frente del conjunto portuario, que consiguió así su primer triunfo del año. Andrés Vombergar fue protagonista con dos goles, mientras que el restante llegó por un gol en contra.

Por su parte, Alvarado logró un triunfo clave en el Torneo Federal. El conjunto marplatense se impuso 3-2 ante Atenas de Río Cuarto en el estadio José María Minella y quedó como único líder de la Zona Campeonato B. Con este resultado, el equipo quedó al borde de la clasificación a los cuartos de final y aseguró además su lugar en la Copa Argentina 2027.

En el Federal A, Kimberley también volvió a sonreír después de dos derrotas consecutivas. El Dragón se impuso 3-0 ante Juventud Antoniana en Salta, con una gran actuación ofensiva. Russo abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo, mientras que Ríos amplió la diferencia a los 40'. En el complemento, nuevamente Ríos, a los 16', selló el triunfo marplatense.

Finalmente, Círculo Deportivo consiguió una victoria fundamental en la lucha por la permanencia. El conjunto de Comandante Nicanor Otamendi derrotó 2-1 a Sol de Mayo de Viedma y se mantiene firme en la pelea de la Reválida, cuando restan apenas dos fechas para el cierre.

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Juárez, de penal, puso en ventaja a Círculo a los 22 minutos del primer tiempo. En el complemento, Zalazar, en contra, amplió la diferencia a los 17', mientras que Santiago Jara, también desde los doce pasos, descontó para Sol de Mayo a los 46'.

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