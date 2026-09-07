Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Italia con un noveno puesto en Monza, resultado que le permitió sumar dos puntos y llegar a 21 unidades en el campeonato 2026.

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El argentino tuvo una carrera intensa: llegó a ocupar el tercer lugar, sufrió un despiste que lo hizo retroceder en el clasificador y luego protagonizó una gran recuperación, con siete sobrepasos para finalizar nuevamente dentro de los puntos.

Con las dos unidades obtenidas en Monza, Colapinto acumula 21 puntos en la temporada: 1 en China, 6 en Miami, 8 en Canadá, 1 en Barcelona-Cataluña, 2 en Silverstone, 1 en Bélgica y 2 en Italia.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?

La Fórmula 1 no se detiene y la próxima cita será el Gran Premio de España en Madrid, del 11 al 13 de septiembre, en el estreno del circuito Madring. La carrera será el domingo 13.

El cronograma comenzará el viernes con las dos primeras prácticas, mientras que el sábado se disputará la tercera práctica y la clasificación. El domingo llegará la carrera, prevista para las 15:00 de Madrid.

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¿Cómo es el circuito Madring?

El nuevo trazado madrileño será una de las grandes novedades del calendario 2026. El circuito estará ubicado en la zona de IFEMA y Valdebebas y combinará sectores urbanos con características propias de un circuito permanente.

Madring tendrá aproximadamente 5,4 kilómetros de extensión y 22 curvas, con sectores rápidos y cambios de elevación que prometen representar un nuevo desafío para los pilotos.

Para Colapinto será una nueva oportunidad de seguir sumando puntos y consolidar su temporada en la Fórmula 1.

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