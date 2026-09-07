Deportivo Norte ya tiene todo listo para una nueva edición del Torneo “Pasión Norteña”, que este año celebrará su séptima edición y se disputará del 28 de noviembre al 10 de diciembre en el predio “Nora Vega”, ubicado en Ruta 2, kilómetro 393.

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El certamen se convirtió en uno de los clásicos del fútbol formativo de Mar del Plata y reunirá a más de 2500 chicos y chicas. La competencia tendrá nueve canchas: cuatro destinadas a predécimas y cinco de fútbol 11, cuatro de ellas con iluminación.

Entre las novedades de esta edición aparece la incorporación de la categoría 2016 en las divisiones centrales, mientras que también participarán las categorías mixtas 2010/2011, 2012/2013 y 2014/2015.

En cancha de nueve habrá otras tres divisiones: 2017, que será pura; 2018/2019 y el debut de los más pequeños, con la categoría 2020/2021, integrada por jugadores que actualmente participan de los torneos de salón de la ciudad y la zona.

Desde la organización, Juan Pablo Fornara destacó el trabajo previo y la respuesta de los clubes invitados: “Empezamos a trabajar en esta edición hace algunas semanas con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio. Hemos enviado invitaciones a los clubes, principalmente de Mar del Plata, y la respuesta viene siendo positiva”.

Además, el torneo continuará apostando por el fútbol femenino, cuyo cronograma todavía se encuentra en etapa de definición. “La hemos incorporado en las últimas ediciones y la creemos fundamental hoy en día”, señaló Fornara.

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Al igual que en 2025, el torneo contará con una aplicación para seguir en vivo los resultados y las tablas de posiciones de cada categoría. También, a través de la cuenta oficial de Instagram @torneopasionnortena, se podrá acceder al contenido audiovisual y a la cobertura diaria de todo lo que suceda durante la competencia.

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