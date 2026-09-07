Matías Dell Olio volvió a poner a Mar del Plata en lo más alto del skateboarding internacional. El argentino se consagró campeón del Extreme Barcelona 2026 en la modalidad Skate Street, tras imponerse en una definición de altísimo nivel en el Parc del Fòrum.

Ads

El marplatense, finalista en los Juegos Olímpicos de París 2024 y actualmente ubicado en el noveno puesto del ranking mundial, obtuvo una puntuación de 121,66 puntos y se quedó con el primer lugar por apenas 69 centésimas. El brasileño Abner Pietro terminó segundo con 120,97, mientras que otro argentino, Nacho Lima, completó el podio con 119,62.

De esta manera, Dell Olio sucedió a su compatriota Mauro Iglesias como campeón del Extreme Barcelona, en una competencia que reunió a varios de los mejores exponentes internacionales de la disciplina.

Tras la consagración, el marplatense destacó su vínculo con la ciudad catalana y con el escenario de la competencia: “Ganar aquí es como estar en casa; este skatepark es uno de los mejores y el año que viene vendré seguro a defender el título”, expresó.

Ads

Ads