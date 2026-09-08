Wimbledon decidió no crear una categoría especial de acreditaciones para influencers y creadores de contenido luego de las polémicas generadas durante el actual US Open. El tradicional torneo británico busca evitar situaciones que puedan alterar el normal desarrollo de los partidos.

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El Abierto de Estados Unidos acreditó a unos 100 influencers para esta edición con el objetivo de acercar el torneo a nuevas audiencias, pero algunas de sus prácticas generaron críticas. Uno de los episodios más llamativos ocurrió durante el partido de primera ronda de Naomi Osaka, cuando un grupo utilizó una luz de anillo para grabar un video de TikTok y el juez de silla Kader Nouni tuvo que detener el juego.

Ante este escenario, Wimbledon mantendrá una postura más restrictiva: no planea acreditar específicamente a creadores de contenido y prohibirá elementos como las luces de anillo dentro del All England Club. La medida busca preservar el tradicional ambiente del torneo y evitar distracciones durante los encuentros.

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