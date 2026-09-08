La lista de candidatos fue dada a conocer este martes y volvió a contar con presencia argentina. Además de Lionel Messi, también figura Lautaro Martínez, quien atraviesa otro gran año en la élite europea y buscará meterse entre los futbolistas más destacados de la temporada.

Ads

A sus 39 años, el rosarino continúa siendo una referencia indiscutida del fútbol internacional. Su rendimiento con Inter Miami y sus actuaciones con la Selección argentina le permitieron mantenerse entre los nombres elegidos para disputar el premio individual más prestigioso del deporte.

Messi ya conquistó el Balón de Oro en ocho oportunidades (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), un récord absoluto que ningún otro futbolista ha podido alcanzar. Ahora, tendrá la oportunidad de seguir ampliando una leyenda que parece no tener techo.

Por su parte, Lautaro Martínez vuelve a ser reconocido entre los mejores jugadores del mundo gracias a su destacado desempeño en el Inter de Milán y su consolidación como una de las principales figuras ofensivas del fútbol europeo. El delantero bahiense se convirtió en una pieza clave tanto en su club como en la Selección argentina.

La lista de nominados también incluye a varias de las máximas estrellas del fútbol actual, entre ellas Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, Harry Kane y Vinícius Júnior, quienes aparecen como algunos de los principales aspirantes al premio.

Ads

La ceremonia de entrega del Balón de Oro se realizará el próximo 26 de octubre en Londres, donde se conocerá quién sucederá al último ganador y si Messi puede volver a escribir una nueva página dorada en la historia del fútbol mundial con la conquista de su noveno trofeo.

Ads