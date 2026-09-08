La primera jornada de la fase liga de la Champions League tendrá un duelo estelar entre Real Madrid e Inter, que se enfrentarán este martes desde las 16 en el Santiago Bernabéu. El partido marcará además el regreso de José Mourinho a una noche europea con el conjunto español.

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El entrenador portugués tendrá enfrente justamente al equipo con el que conquistó la Champions en 2010, en una recordada final disputada en el mismo escenario. Esta vez, Mourinho estará al frente del Real Madrid en su segunda etapa en el club, con el objetivo de recuperar el protagonismo europeo.

Del otro lado estará el Inter de Cristian Chivu, que llega con buenas sensaciones y buscará dar el golpe en Madrid. El conjunto italiano viene de vencer 3-2 al Napoli y atraviesa un buen momento.

Además, la primera jornada de la fase liga de la Champions League 2026/27 tendrá otros partidos este martes 8 de septiembre.

13.45: Brujas vs. Aston Villa

Brujas vs. Aston Villa 13.45: AEK vs. LASK

AEK vs. LASK 16.00: Porto vs. Manchester City

Porto vs. Manchester City 16.00: Borussia Dortmund vs. Villarreal

Borussia Dortmund vs. Villarreal 16.00: Lille vs. Betis

Lille vs. Betis 16.00: Real Madrid vs. Inter

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