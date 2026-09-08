Real Madrid e Inter un partidazo en el estreno de la Champions
El Merengue recibe este martes al conjunto italiano desde las 16 en el Santiago Bernabéu, por la primera fecha de la fase liga. José Mourinho tendrá un reencuentro especial con el club al que llevó a conquistar la Champions en 2010.
La primera jornada de la fase liga de la Champions League tendrá un duelo estelar entre Real Madrid e Inter, que se enfrentarán este martes desde las 16 en el Santiago Bernabéu. El partido marcará además el regreso de José Mourinho a una noche europea con el conjunto español.
El entrenador portugués tendrá enfrente justamente al equipo con el que conquistó la Champions en 2010, en una recordada final disputada en el mismo escenario. Esta vez, Mourinho estará al frente del Real Madrid en su segunda etapa en el club, con el objetivo de recuperar el protagonismo europeo.
Del otro lado estará el Inter de Cristian Chivu, que llega con buenas sensaciones y buscará dar el golpe en Madrid. El conjunto italiano viene de vencer 3-2 al Napoli y atraviesa un buen momento.
Además, la primera jornada de la fase liga de la Champions League 2026/27 tendrá otros partidos este martes 8 de septiembre.
- 13.45: Brujas vs. Aston Villa
- 13.45: AEK vs. LASK
- 16.00: Porto vs. Manchester City
- 16.00: Borussia Dortmund vs. Villarreal
- 16.00: Lille vs. Betis
- 16.00: Real Madrid vs. Inter