Gran actuación y festejos en el podio para un equipo marplatense de taekwondo
El grupo Dojo Zero de la Academia Superior de Taekwondo brilló en el Campeonato Metropolitano disputado en Aldo Bonzi, donde los atletas sumaron múltiples podios en las distintas modalidades y categorías del certamen.
El grupo Dojo Zero de la Academia Superior de Taekwondo en representación del Club Mitre de Mar del Plata y Fit Center, tuvo una gran actuación durante el Campeonato Metropolitano disputado en Aldo Bonzi y logró cosechar numerosas medallas de oro, plata y bronce.
El pasado domingo, bajo la dirección del profesor Víctor Villordo (III Dan Internacional) y la dirección general del Grand Master Alejandro Yapunic, el grupo marplatense tuvo una destacada participación en el Campeonato Metropolitano. El certamen se llevó a cabo en el Complejo Deportivo Don Bosco de la localidad de Aldo Bonzi, provincia de Buenos Aires, donde los deportistas representaron al Club Mitre de Mar del Plata y a Fit Center.
La delegación que representa a “La Feliz” cumplió una brillante actuación, consiguió el podio en varias categorías y obtuvo los siguientes resultados:
Medallas de Oro (Campeones)
Santino Sequeira: Campeón en la categoría juvenil hasta 55 kg (medalla dorada).
Iara Esteche: Campeona en la categoría adulto hasta 60 kg.
Sofía Ávila: Campeona en la categoría prejuvenil hasta 40 kg.
Medallas de Plata
Marina Leiva: Obtuvo dos preseas de plata (en las modalidades de formas y lucha).
Mía Sequeira: Subcampeona tras intensos enfrentamientos en la categoría hasta 40 kg, cinturón rojo punta negra.
Medallas de Bronce
Camilo Villordo: Logró dos medallas de bronce en la categoría adulto I Dan.
Celine Bella: Obtuvo dos medallas de bronce en la categoría adulto hasta 70 kg, cinturón de color.
Benjamín López: Se quedó con el tercer puesto en combate, categoría juvenil más de 76 kg.
A su vez, desde la dirección técnica destacaron el excelente desempeño y compromiso demostrado por Lourdes Ledesma y Mari Ester durante el desarrollo de toda la competencia, que consolidaron el gran nivel formativo del equipo marplatense.