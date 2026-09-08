El grupo Dojo Zero de la Academia Superior de Taekwondo en representación del Club Mitre de Mar del Plata y Fit Center, tuvo una gran actuación durante el Campeonato Metropolitano disputado en Aldo Bonzi y logró cosechar numerosas medallas de oro, plata y bronce.

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​El pasado domingo, bajo la dirección del profesor Víctor Villordo (III Dan Internacional) y la dirección general del Grand Master Alejandro Yapunic, el grupo marplatense tuvo una destacada participación en el Campeonato Metropolitano. El certamen se llevó a cabo en el Complejo Deportivo Don Bosco de la localidad de Aldo Bonzi, provincia de Buenos Aires, donde los deportistas representaron al Club Mitre de Mar del Plata y a Fit Center.

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​La delegación que representa a “La Feliz” cumplió una brillante actuación, consiguió el podio en varias categorías y obtuvo los siguientes resultados:

​Medallas de Oro (Campeones)

​Santino Sequeira: Campeón en la categoría juvenil hasta 55 kg (medalla dorada).

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​Iara Esteche: Campeona en la categoría adulto hasta 60 kg.

​Sofía Ávila: Campeona en la categoría prejuvenil hasta 40 kg.

​Medallas de Plata

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​Marina Leiva: Obtuvo dos preseas de plata (en las modalidades de formas y lucha).

​Mía Sequeira: Subcampeona tras intensos enfrentamientos en la categoría hasta 40 kg, cinturón rojo punta negra.

​Medallas de Bronce

​Camilo Villordo: Logró dos medallas de bronce en la categoría adulto I Dan.

​Celine Bella: Obtuvo dos medallas de bronce en la categoría adulto hasta 70 kg, cinturón de color.

​Benjamín López: Se quedó con el tercer puesto en combate, categoría juvenil más de 76 kg.

​A su vez, desde la dirección técnica destacaron el excelente desempeño y compromiso demostrado por Lourdes Ledesma y Mari Ester durante el desarrollo de toda la competencia, que consolidaron el gran nivel formativo del equipo marplatense.