Franco Colapinto fue protagonista de una de las maniobras más destacadas del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Antes de la bandera roja provocada por el accidente de Charles Leclerc, el piloto de Alpine aprovechó la recta principal de Monza para superar a Oscar Piastri y avanzar provisoriamente hasta la cuarta posición.

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La acción tuvo además un detalle estratégico que pasó inadvertido en un primer momento. Jolyon Palmer, expiloto de Fórmula 1 y actual comentarista de F1 TV, observó que Colapinto activó el botón de boost y utilizó una gran cantidad de energía de la batería en esa recta.

🇦🇷 | Palmer destaca la inteligencia de Colapinto.



Jolyon remarcó la maniobra de Franco antes de la neutralización en Monza: usó el overtake y el boost en el momento justo para ganar una posición clave.



Una lectura rápida de carrera que lo dejó 4° antes de la Bandera Roja 🔴 pic.twitter.com/cMu0wOXnQC — Alpine Club (@alpineclub_esp) September 7, 2026

Para Palmer, la decisión tuvo sentido al advertir el accidente de Leclerc y anticipar que el coche de seguridad aparecería inmediatamente. Con la carrera a punto de neutralizarse y posteriormente detenerse con bandera roja, el argentino podía permitirse gastar la batería para concretar el adelantamiento sin preocuparse por conservar energía para los metros siguientes.

El propio Colapinto confirmó después esa lectura: explicó que utilizó toda la batería porque esperaba la salida del coche de seguridad. Con su habitual sentido del humor, resumió su actuación en Monza: “Hice algunas cosas inteligentes y otras bastante estúpidas, así que supongo que se compensan entre sí”.

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