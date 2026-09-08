El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires destinó mas de $2100 millones en concepto de apoyar económicamente a los municipios, y que así, logren solventar los gastos necesarios para que se pueda disputar la Etapa Regional de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses 2026.

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La iniciativa fue oficializada mediante un decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof. El mismo, establece el envío de aportes no reintegrables a los distritos alcanzados por la norma, los cuales serán gestionados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y transferidos de forma directa a los municipios.

Del total asignado, $1722,5 millones corresponden al componente de Deportes, $256,8 millones a Cultura y $145,8 millones a Adultos Mayores. En conjunto, los tres conceptos alcanzan los $2.125.163.640 previstos para esta etapa de la competencia.

La asistencia económica busca que los municipios puedan afrontar los gastos que demande el desarrollo de la instancia regional de los Juegos Bonaerenses, uno de los principales programas deportivos y culturales de la Provincia.

Los municipios que más y menos dinero recibirán

De acuerdo con el detalle oficial, Patagones será el municipio que recibirá el mayor aporte, con $37.134.950, seguido por Pehuajó, con $36.869.050, y General Arenales, con $30.607.600. También se ubican entre los principales receptores Chacabuco ($30.234.120), Olavarría ($28.175.950), Tandil ($27.488.000), 25 de mayo ($26.694.350), 9 de Julio ($26.616.900), Lincoln ($25.827.275), Ayacucho ($25.585.800) y Necochea ($23.851.850).

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Por otra parte, los aportes más bajos entre los municipios son los de Ituzaingó, con $4.494.500; José C. Paz, con $5.647.500; San Isidro, con $6.320.365; General Lavalle, con $6.479.550; Hurlingham, con $6.536.500; Morón, con $6.928.000; General San Martín, con $7.173.000; Tordillo, con $7.428.000 y Merlo, con $7.440.500. La planilla también registra a Villarino con $0.

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