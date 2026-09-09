Zeballos y Granollers avanzaron a cuartos del US Open
El marplatense y el español vencieron 6-3 y 6-3 a Máximo González y Andrés Molteni, continúan en carrera por el título.
Horacio Zeballos y Marcel Granollers avanzaron a los cuartos de final del US Open 2026 tras superar en sets corridos a los argentinos Máximo González y Andrés Molteni.
El marplatense y el español tuvieron una actuación sólida y resolvieron el encuentro en una hora y 23 minutos. Con un juego efectivo y sin ceder su servicio, lograron imponerse en sets corridos para mantener vivo el objetivo de repetir el título conseguido el año pasado en Nueva York.
La dupla, segunda preclasificada y vigente campeona, buscará ahora un lugar en semifinales ante Rajeev Ram y Joe Salisbury. La victoria, sin embargo, dejó una preocupación de cara a la próxima instancia. Granollers sufrió una molestia en el talón derecho durante el primer set y terminó el partido con algunas dificultades para desplazarse. El estado físico del español será seguido de cerca antes del próximo compromiso.