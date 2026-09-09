Lionel Messi continúa ampliando su presencia en el mundo del fútbol fuera de las canchas. El astro argentino, capitán del Inter Miami y nominado al Balón de Oro 2026, habría alcanzado un principio de acuerdo para convertirse en el principal accionista del Club Deportivo Eldense, institución de Elda, en la provincia de Alicante, que compite en la Segunda División de España.

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Según informó el periodista Juan Castro, de Marca, las negociaciones con los actuales propietarios del club estarían próximas a finalizar y Messi adquiriría el 100% de las acciones, sin la intervención de terceros. De concretarse, se trataría de un nuevo paso del futbolista en su faceta como inversor dentro del fútbol.

El rosarino ya cuenta con participación en otros proyectos futbolísticos. Es propietario de la Unió Esportiva Cornellà, que compite en la Tercera Federación de España, y también del Deportivo LSM de Uruguay, emprendimiento que comparte junto a su amigo y excompañero Luis Suárez. Además, su familia está vinculada al proyecto de Leones FC, club presidido por su hermano Matías.

La llegada al Eldense marcaría un nuevo capítulo en la relación de Messi con el fútbol español y representaría su primera experiencia como propietario de un club profesional en una categoría superior del sistema español.

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