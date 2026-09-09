La Liga Senior tomó una dura decisión tras la agresión sufrida por un integrante de la terna arbitral durante el partido entre Racing y San Miguel, disputado en el predio Tita Mattiussi.

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El jugador Raúl Hernán García le dio un cabezazo al juez de línea Pablo Valles, quien perdió el conocimiento y tuvo que ser asistido y trasladado a un centro médico. El hecho generó una fuerte conmoción en el fútbol Senior.

Como consecuencia, la organización resolvió la expulsión definitiva y perpetua de García, quien no podrá participar nuevamente de ninguna actividad de la Liga. Además, San Miguel +35 fue expulsado de manera inmediata e irrevocable de todas las competencias.

"Terrible"



Por esto que pasó en el partido senior de Racing contra San Miguel. pic.twitter.com/g65i8J3zqX — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 8, 2026

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