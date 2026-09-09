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Expulsión perpetua tras agredir a un árbitro en un partido de Senior
Raúl Hernán García fue sancionado de por vida luego de golpear con un cabezazo al juez de línea Pablo Valles, quien perdió el conocimiento y debió ser hospitalizado.
La Liga Senior tomó una dura decisión tras la agresión sufrida por un integrante de la terna arbitral durante el partido entre Racing y San Miguel, disputado en el predio Tita Mattiussi.
El jugador Raúl Hernán García le dio un cabezazo al juez de línea Pablo Valles, quien perdió el conocimiento y tuvo que ser asistido y trasladado a un centro médico. El hecho generó una fuerte conmoción en el fútbol Senior.
Como consecuencia, la organización resolvió la expulsión definitiva y perpetua de García, quien no podrá participar nuevamente de ninguna actividad de la Liga. Además, San Miguel +35 fue expulsado de manera inmediata e irrevocable de todas las competencias.