Las Murciélagas hicieron historia en Brasil. La Selección Argentina de fútbol para ciegos venció 1-0 al conjunto local en la final disputada en San Pablo y se consagró campeona de América en la primera edición del certamen.

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El único gol del partido lo marcó la cordobesa Gracia Sosa Barreneche, quien además fue elegida MVP del torneo. Por su parte, Micaela Segovia fue distinguida como la mejor arquera.

Argentina tuvo una campaña perfecta: derrotó 3-0 a Canadá, 3-0 a México y 1-0 a Brasil en la fase de grupos, antes de volver a vencer al conjunto anfitrión en la final. Además, consiguió la clasificación al Mundial, donde buscará conquistar su tercer título consecutivo.

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