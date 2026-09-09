A pocos meses de que el vínculo entre Lionel Scaloni y la selección argentina llegue a su fin. La negociación para lograr renovar el contrato del técnico argentino, se encuentra atravesada por mucha incertidumbre. Hace apenas 4 días, el panorama era optimista para los directivos de la AFA.

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Lo cierto es que aún hay una reunión pendiente entre el presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el entrenador campeón del mundo, en la cual se espera que se confirme la tan ansiada extensión del contrato que había sido acordada, de palabra, hasta el año 2030.

Si bien el pasado viernes había un buen augurio de parte de los directivos de AFA en torno a la renovación del contrato, al no haber señales claras del entorno del entrenador, la situación adquirió mayor dificultad. No obstante, aún queda un margen razonable para continuar negociando hasta el vencimiento del vínculo, que expira a finales de año.

Uno de los indicios que llamó la atención en la estructura de AFA fue que el presidente, Claudio Chiqui Tapia, no publicó nada en sus redes sociales cuando se cumplieron ocho años del debut de Scaloni como técnico de Argentina. En el entorno del seleccionado interpretaron que ese “silencio” puede llegar a tener una relación con las dificultades que en estos momentos atraviesa la negociación.

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La derrota en la definición del torneo abrió un escenario que el propio Scaloni dejó expuesto en conferencia de prensa. “Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar”, dijo entonces. En esa misma aparición, el ex técnico de Newell’s y Estudiantes, también deslizó que cumpliría con los compromisos de 2026 y que después “ya está”.

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La negociación por su continuidad no es el único asunto abierto. Incluso si resuelve seguir, el cuerpo técnico podría perder a una de sus piezas más reconocidas: Walter Samuel. El ex defensor de Boca Juniors e Inter de Milán habría decidido iniciar un camino como entrenador principal.

Si esa salida se confirma, la AFA y Scaloni deberán incluir en la negociación la reorganización del cuerpo técnico antes del inicio del ciclo hacia 2030. La eventual continuidad del entrenador, por lo tanto, no solo depende de su respuesta personal sino también de cómo quedará armado el grupo de trabajo que lo acompañó en los últimos años.

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