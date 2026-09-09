Crean el “premio aramburú” contra el racismo en el deporte
París anunció un reconocimiento anual que llevará el nombre del exjugador de Los Pumas y Biarritz Olympique, en el marco del juicio por su asesinato. La primera entrega será en marzo de 2027.
El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, anunció la creación del “Premio Aramburú”, una distinción que reconocerá a deportistas, clubes, equipos, entrenadores, árbitros y organizaciones comprometidas con la lucha contra el racismo y la discriminación en el deporte.
La iniciativa fue presentada mientras comienza en París el juicio oral por el crimen de Federico Martín Aramburú, quien fue asesinado a balazos el 19 de marzo de 2022, a los 42 años. El exrugbier argentino, excapitán de Los Pumas y del Biarritz Olympique, dejó una importante huella en el rugby francés.
La primera ceremonia del Premio Aramburú se realizará el 19 de marzo de 2027, al cumplirse cinco años de su asesinato. De esta manera, París busca mantener viva su memoria y convertir su nombre en un símbolo de igualdad, respeto, solidaridad y lucha contra el racismo.