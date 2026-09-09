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El apellido Räikkönen vuelve a apuntar a la Fórmula 1
Robin Räikkönen, de apenas 11 años, se sumará desde 2027 al programa de desarrollo de pilotos de la escudería austríaca.
El apellido Räikkönen vuelve a estar ligado a la Fórmula 1. Robin Räikkönen, hijo del campeón mundial Kimi Räikkönen, fue incorporado al programa Red Bull Junior y comenzará a formar parte de la estructura de jóvenes pilotos a partir de 2027.
El joven finlandés corre en karting desde los 7 años y ya compitió en categorías como el Rotax Max Challenge y la WSK Super Master Series, con participación en distintos circuitos de Europa.
Su padre, Kimi Räikkönen, fue campeón mundial de Fórmula 1 en 2007 con Ferrari, en una de las definiciones más ajustadas de la historia. El finlandés terminó el campeonato con 110 puntos, superando por apenas una unidad a Lewis Hamilton y Fernando Alonso.