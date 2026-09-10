Estudiantes de La Plata empató 1-1 ante Corinthians en el estadio UNO, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Castro puso en ventaja al conjunto platense, mientras que Kaio igualó para el equipo brasileño.

Ads

El Pincha fue superior durante buena parte del primer tiempo, pero Corinthians reaccionó después del empate y logró equilibrar el encuentro en la segunda mitad. Sobre el final, a falta de dos minutos, el arquero del Timao le tapó un gran cabezazo a Joaquín Correa y evitó el triunfo local.

La serie, que es de 180 minutos, se definirá el próximo miércoles en San Pablo. Estudiantes llega al desquite con apenas una victoria en sus últimos cinco partidos entre todas las competencias.

Ads

Ads