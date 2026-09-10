Marruecos asegura que la final del Mundial 2030 será en Casablanca
Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, afirmó que el partido decisivo de la Copa del Mundo se disputará en el Gran Estadio Hassan II, actualmente en construcción.
El presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, aseguró que la final del Mundial 2030 se jugará en el Gran Estadio Hassan II, ubicado en la provincia de Benslimán, cerca de Casablanca.
“La provincia de Benslimán tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030”, afirmó Lekjaa.
La declaración de Lekjaa reavivó la disputa con España, que también busca quedarse con la final del Mundial 2030. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) viene sosteniendo públicamente que el partido decisivo debe disputarse en territorio español.
El estadio Hassan II todavía se encuentra en construcción y será uno de los grandes escenarios de la Copa del Mundo, que tendrá a España, Portugal y Marruecos como países anfitriones, además de tres partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay.