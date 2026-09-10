El entrenador de la Selección de España, Luis de la Fuente, se refirió a la carrera por el Balón de Oro 2026 y fue contundente al señalar que un futbolista español debería quedarse con el máximo premio individual. Entre sus principales candidatos destacó a Lamine Yamal.

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“Un futbolista español debería ganar el Balón de Oro. Lamine Yamal se lo puede llevar, es un grandísimo jugador”, sostuvo De la Fuente, quien además valoró el presente de la joven figura del Barcelona.

El técnico campeón del mundo también proyectó al delantero hacia los próximos años: “Si no es este año, será en el futuro, no creo que tarde mucho. Lo veo en gran forma al inicio de esta temporada y queremos disfrutar de él durante muchos años”. Yamal integra una lista de 30 nominados junto a figuras como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé y Rodri.

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