Deco confirmó una oferta de 100 millones por Julián Alvarez
El director deportivo del Barcelona aseguró que el club presentó una propuesta formal por el delantero argentino, pero el Atlético de Madrid decidió no negociar su salida. Además, negó que el Barça haya presionado al jugador para manifestar su deseo de irse.
La novela entre Julián Álvarez, Atlético de Madrid y Barcelona sumó un nuevo capítulo. Deco, director deportivo del conjunto catalán, confirmó que el club realizó una oferta de 100 millones de euros, a pagar en tres plazos, para intentar quedarse con el delantero argentino. Sin embargo, desde Madrid no hubo respuesta y la operación finalmente no avanzó.
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“Hicimos una oferta de 100 millones de euros a pagar en tres plazos y no hubo respuesta. No querían vender al jugador”, explicó Deco. Además, rechazó las versiones que indicaban que Barcelona había presionado a Julián para que expresara públicamente su intención de salir del Atlético: “No le dijimos que dijese nada durante el Mundial. Fue decisión del propio jugador”.
Tras el cierre del mercado de pases, Julián continúa en el equipo dirigido por Diego Simeone, donde volvió a ganar protagonismo. En ese contexto, Giuliano Simeone respaldó a su compañero luego del partido ante Liverpool por la Champions League: “La gente que habla lo tiene que dejar tranquilo a Juli. Ya está con nosotros. Lo estamos apoyando. Es un grandísimo jugador y muy importante, uno de los mejores del mundo”.