La novela entre Julián Álvarez, Atlético de Madrid y Barcelona sumó un nuevo capítulo. Deco, director deportivo del conjunto catalán, confirmó que el club realizó una oferta de 100 millones de euros, a pagar en tres plazos, para intentar quedarse con el delantero argentino. Sin embargo, desde Madrid no hubo respuesta y la operación finalmente no avanzó.

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“Hicimos una oferta de 100 millones de euros a pagar en tres plazos y no hubo respuesta. No querían vender al jugador”, explicó Deco. Además, rechazó las versiones que indicaban que Barcelona había presionado a Julián para que expresara públicamente su intención de salir del Atlético: “No le dijimos que dijese nada durante el Mundial. Fue decisión del propio jugador”.

Tras el cierre del mercado de pases, Julián continúa en el equipo dirigido por Diego Simeone, donde volvió a ganar protagonismo. En ese contexto, Giuliano Simeone respaldó a su compañero luego del partido ante Liverpool por la Champions League: “La gente que habla lo tiene que dejar tranquilo a Juli. Ya está con nosotros. Lo estamos apoyando. Es un grandísimo jugador y muy importante, uno de los mejores del mundo”.