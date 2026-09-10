La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina quedó en suspenso. El entrenador tiene contrato hasta el 30 de diciembre de 2026 y, aunque en la AFA mantienen la intención de renovarle, todavía no existe una negociación formal y su decisión dependerá, principalmente, de cómo se sienta para afrontar un nuevo proceso.

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Según contó el periodista Gustavo Yarroch, hay tres motivos que complican la renovación. El primero es el desgaste del entrenador y la necesidad de reconstruir un equipo tras el cierre de la etapa de Lionel Messi. Scaloni ya había advertido después de la final del Mundial que necesitaba “resetearse” y volver a formar un grupo, algo que podría demandarle una energía que todavía no sabe si tiene.

El segundo punto es una importante deuda de la AFA con el plantel y el cuerpo técnico en concepto de premios, situación que genera malestar dentro del seleccionado.

El tercero está relacionado con las desprolijidades en la organización de los amistosos: Scaloni pretendía enfrentar rivales de mayor jerarquía, algo que finalmente no se concretó.

Mientras tanto, la AFA también analiza homenajear a Messi en los próximos partidos de la Selección, luego de su retiro del equipo nacional.

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