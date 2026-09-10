La pasión del básquet vuelve a encenderse. Previo al comienzo de las ligas Nacional y Argentina, el Polideportivo "Islas Malvinas" será sede de una nueva edición del clásico marplatense entre Peñarol y Quilmes que se jugará el próximo miércoles 16 a las 20:00. Quedaron encaminados los aspectos vinculados a la seguridad y organización, los cuáles permitirán que el partido pueda desarrollarse sin inconvenientes.

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La venta de entradas hasta el momento no fue anunciada, pero aquellos que quieran asistir, deberán estar atentos a las redes sociales de ambos clubes para enterarse de la modalidad, puntos de venta y valores de las tickets.

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Estos encuentros de pretemporada permitieron que la rivalidad histórica se mantenga más vigente que nunca. A pesar de disputar distintas categorías, el cotejo estará cargado de emoción, donde los hinchas desde las tribunas harán todo lo posible para que su equipo se quede con el triunfo.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 4 de octubre del 2024 por la Copa “Juan Pablo Sánchez”. Partido el cuál tuvo que suspenderse a falta de 2 minutos y 32 segundos del final, con el marcador 63-48 a favor del “cervecero”, debido a incidentes entre hinchas de ambos conjuntos.

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