Franco Colapinto finalizó 14° en la primera práctica libre del Gran Premio de España, disputada en el nuevo circuito de Madring.

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El piloto de Alpine no pudo repetir el rendimiento que había mostrado en Monza y quedó a más de un segundo y medio del mejor registro de la jornada. Pierre Gasly terminó 14° luego de que le quitaran su último tiempo por exceder los límites de pista.

El más rápido de la sesión fue George Russell, con Mercedes, quien marcó un tiempo de 1:34.077. Detrás del británico quedaron Kimi Antonelli y Charles Leclerc, completando las tres primeras posiciones.

Durante la práctica, Colapinto también mantuvo comunicación con su ingeniero para analizar las características del nuevo trazado. “Algunos pianos son muy difíciles”, comentó el argentino durante sus primeras vueltas en Madring, un circuito que presenta varios sectores técnicos y exigentes.

Getting our eye in on the Madring! First laps coming up 👀 pic.twitter.com/sxHKcbv4jp — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 11, 2026

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