La programación tendrá una jornada completa este sábado, con encuentros en distintos escenarios de la ciudad, mientras que el partido de Primera entre Kimberley y Boca quedó programado para el miércoles 16 debido a la reprogramación del calendario, quinta y sexta jugaron el sábado, mientras que la primera lo hará el miércoles.

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La jornada tendrá un orden de horarios establecido para las tres categorías. Los partidos de Sexta División comenzarán a las 12.30, los de Quinta División se jugarán desde las 14 y los encuentros de Primera División tendrán inicio a las 16.

En la Zona A, Quilmes, campeón defensor, sigue invicto y lidera junto a River y Argentinos del Sud, todos con 10 puntos.

En la Zona B, Cadetes mantiene su andar perfecto con cinco triunfos y es líder, seguido de cerca por Racing. Kimberley, que adeuda su partido ante Círculo, todavía puede acercarse.

En la Zona C, El Cañón es único líder e invicto con 10 puntos, mientras que Banfield, Once Unidos y Atlético Mar del Plata lo siguen con 9.

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Los líderes de cada zona y el mejor segundo avanzarán directamente a octavos. Los restantes 24 equipos jugarán los 16avos de final.

Sábado 12 de septiembre

Quilmes vs. Argentinos del Sud.

Almagro Florida vs. Talleres.

River vs. Independiente.

Al Ver Verás vs. Libertad.

Unión vs. San José.

San Isidro vs. General Mitre.

Chapadmalal vs. Círculo Deportivo.

Kimberley vs. Boca.

Cadetes vs. Racing.

El Cañón vs. San Lorenzo.

Banfield vs. Once Unidos.

Nación vs. Deportivo Norte.

Miércoles 16 de septiembre

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Kimberley vs. Boca.