La sexta fecha del Clausura ya tiene programación
La jornada de Primera, Quinta y Sexta División tendrá actividad este sábado 12 y miércoles 16 de septiembre.
La programación tendrá una jornada completa este sábado, con encuentros en distintos escenarios de la ciudad, mientras que el partido de Primera entre Kimberley y Boca quedó programado para el miércoles 16 debido a la reprogramación del calendario, quinta y sexta jugaron el sábado, mientras que la primera lo hará el miércoles.
La jornada tendrá un orden de horarios establecido para las tres categorías. Los partidos de Sexta División comenzarán a las 12.30, los de Quinta División se jugarán desde las 14 y los encuentros de Primera División tendrán inicio a las 16.
En la Zona A, Quilmes, campeón defensor, sigue invicto y lidera junto a River y Argentinos del Sud, todos con 10 puntos.
En la Zona B, Cadetes mantiene su andar perfecto con cinco triunfos y es líder, seguido de cerca por Racing. Kimberley, que adeuda su partido ante Círculo, todavía puede acercarse.
En la Zona C, El Cañón es único líder e invicto con 10 puntos, mientras que Banfield, Once Unidos y Atlético Mar del Plata lo siguen con 9.
Los líderes de cada zona y el mejor segundo avanzarán directamente a octavos. Los restantes 24 equipos jugarán los 16avos de final.
Sábado 12 de septiembre
- Quilmes vs. Argentinos del Sud.
- Almagro Florida vs. Talleres.
- River vs. Independiente.
- Al Ver Verás vs. Libertad.
- Unión vs. San José.
- San Isidro vs. General Mitre.
- Chapadmalal vs. Círculo Deportivo.
- Kimberley vs. Boca.
- Cadetes vs. Racing.
- El Cañón vs. San Lorenzo.
- Banfield vs. Once Unidos.
- Nación vs. Deportivo Norte.
Miércoles 16 de septiembre
- Kimberley vs. Boca.